Meizu भारत में लॉन्च कर सकती है M6 Note स्मार्टफोन

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Meizu भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी कंपनी द्वारा ऑफिशियल ट्विटर पर ट्विट किए गए एक टीजर से आई है। माना जा रहा है कि कंपनी जल्दी ही भारतीय मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। टीजर में फिलहाल फोन का नाम और लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। Also Read - Meizu 17 स्मार्टफोन के बारे में सामने आई खास जानकारी, जानिए क्या होंगे इसके बेहतरीन फीचर

कंपनी द्वारा ट्विट किए गए प्रोमो इमेज में 6 नंबर लिखा है। इश 6 नंबर को ध्यान से देखने पर आपको डुअल कैमरा सेटअप दिखाई देगा। इसका मतलब है कि कंपनी भारत में अपने डुअल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन पेश करने वाली है। कैमरा सेटप M6 Note पर दिए गए रियर डुअल कैमरा सेटअप की तरह लग रहा है। फिलहाल कंपनी ने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, कंपनी ने #StayTrue हैशटैग का इस्तेमाल किया है। इसे भी देखें: JioPhone रिव्यु: आपके लिए एक ‘स्मार्ट’ फीचर फोन Also Read - Meizu 17 स्मार्टफोन AnTuTU पर हुआ स्पॉट, जानें क्या रहा बेंचमार्क स्कोर

We heard you all and now get ready for an amazing new year!!#StayTrue pic.twitter.com/KFNFFpqETg

— MEIZU India (@Meizu_India) November 14, 2017