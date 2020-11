Mi 10 Pro 5G, 108MP कैमरे वाला शाओमी का फोन हुआ डिस्कंटीन्यू

फोन शाओमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसे इस साल की पहली छमाही में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इस फोन को इसके स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी औरर बेहतर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया था। हालांकि फोन लॉन्च के 8 महीने बाद अब ऐसा लगता है कि कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन को डिस्कंटीन्यू कर दिया है। अगर आप शाओमी की ऑफिशियल चाइना वेबसाइट को देखेंगे तो Mi 10 Pro, Mi phones की सेल में अवेलेबल नहीं है।

Mi phones की सीरीज में अभी Mi 10 Ultra, the Mi 10 5G, the Mi 10 Youth Edition और Mi MIX जैसे स्मार्टफोन हैं। ऐसे में Mi 10 Pro के इस सीरीज में नहीं दिखने से पता चलता है कि कंपनी ने इस फोन को चीन में डिस्कंटीन्यू कर दिया है। इसके अलावा एक चाइनीज ब्लॉग ITHome में भी कहा गया है कि ये फोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अलावा ये फोन स्टोर, शाओमी के ऑफिशियल स्टोर, , Jingdong पर भी अवेलेबल नहीं है।

Mi 10 Pro 5G Features, Specifications

Mi 10 Pro 5G में कंपनी ने 6.67-inch FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है। यह स्मार्टफोन 90Hz रिफ्रेर रेट के साथ आता है। इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेल्फी कैमरा दिया गया है। कंपनी ने फोन को प्रोसेसर के साथ पेश किया है। इस फोन को 12जीबी तक रैम और 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया है।

Mi 10 Pro 5G में कंपनी ने 108MP प्राइमरी रियर कैमरा के साथ OIS सपोर्ट दिया है। इस फोन में 12MP टेलीफोटो कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। इसके अलावा दूसरा 8MP टेलीफोटो कैमरा, 20 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 20MP का कैमरा दिया गया है। कंपनी ने फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्टीरियो स्पीकर, 4500mAh बैटरी, 50W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 30W फास्ट वायरलेस चार्जिंग का फीचर दिया है।