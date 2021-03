Mi 11 Pro सीरीज के साथ Mi Band 6 भी होगा लॉन्च, Xiaomi ने किया कंफर्म

Xiaomi अपनी Mi 11 Pro सीरीज को 29 मार्च को ग्लोबली लॉन्च करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी Mi Band 6 को भी पेश करेगी। यह पिछले साल लॉन्च हुए कंपनी के Mi Band 5 फिटनेस बैंड का अपग्रेड मॉडल होगा। इसमें Mi Band 5 के मुकाबले कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस स्मार्ट बैंड के कई लीक्स सामने आ चुके हैं। शाओमी के 29 मार्च वाले ग्लोबल इवेंट में Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra और Mi MIX फ्लैगशिप स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे। Also Read - Xiaomi Mi 11 Ultra और Mi 11 Pro की लॉन्च डेट का हुआ खुलासा, मिलेंगे दमदार फीचर

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?

It's time to start making your new exercise plans!

Don’t miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.

Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a

— Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021