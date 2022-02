भारत में शाओमी Mi Max 2 की कीमत में हुई कटौती, जानें क्या है नई कीमत

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने भारत में जुलाई में बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन Mi Max 2 लॉन्च किया था। वहीं, लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की कीमत 16,999 रुपए थी, लेकिन अब कंपनी ने Mi Max 2 स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी गई है। इस स्मार्टफोन की कीमत में चीनी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कटौती की है। Also Read - शाओमी (Xiaomi) भारत में लॉन्च करेगा पहला Mi Laptop, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस!

शाओमी Mi Max 2 पर 1,000 रुपए का प्राइस कट किया गया है। यह प्राइस कट 32जीबी और 64जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट पर किया गया है। शाओमी Mi Max 2 के 4जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को 14,999 रुपए में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत अब 13,999 रुपए हो गई है। वहीं, 4जीबी रैम और 64जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को 16,999 रुपए की कीमत के साथ पेश किया गया था, जो कि अब 15,999 रुपए की कीमत के साथ उपलब्ध है। इस बात की जानकारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी है।

BIG now costs less!

Announcing a permanent price drop of ₹1000 on both variants on #MiMax2 🎆🎆

The best selling >6″ phone! Get one today. pic.twitter.com/4i9n6i8a5O

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 30 October 2017