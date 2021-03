Micromax In 1 आज भारत में होगा लॉन्च, 48MP कैमरे समेत मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

Micromax In 1 आज यानी 19 मार्च को भारत में लॉन्च हो रहा है। फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स पहले ही सामने आ चुके हैं। यह कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए और सीरीज का अपग्रेडेड मॉडल होगा। साथ ही, यह फोन 6GB तक सपोर्ट के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पहले ही लिस्ट किया जा चुका है। Also Read - Flipkart Phone for Free offer: आज फ्री में जीत सकते हैं स्मार्टफोन, जानें ऑफर के बारे में

आज दिन के 12 बजे इस फोन का लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा। Micromax In 1 का लॉन्च इवेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के अलावा कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी LiveStream किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही इसे पर भी लिस्ट किया जा चुका है। लिस्टिंग में फोन के कई स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आए हैं।

क्या होगी कीमत?

Micromax In Note 1 और Micromax In 1b की तरह ही इस स्मार्टफोन की कीमत भी बजट रेंज में रखी जाएगी। इस फोन को ' ka Naya Blockbuster' के नाम से कंपनी प्रमोट कर रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें पिछले साल लॉन्च हुए इस सीरीज के अन्य स्मार्टफोन के मुकाबले ज्यादा बेहतर फीचर्स दिए जाएंगे। Micromax In 1 की कीमत 15,000 रुपये के आस-पास हो सकती है।

कैसे होंगे फीचर्स?

Flipkart लिस्टिंग और Geekbench समेत विभिन्न सर्टिफिकेशन साइट्स पर सामने आए फीचर्स के मुताबिक, यह फोन 6.67 इंच के FHD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। फोन गेमिंग प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन को 4GB + 64GB और 6GB + 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फोन का लुक और डिजाइन काफी हद तक Micromax In Note 1 की तरह ही होगा।

Micromax In 1 के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में तीन कैमरा दिए जाएंगे। फोन का प्राइमरी कैमरा 48MP का होगा। इसके अलावा 2MP के दो अन्य कैमरे दिए जाएंगे। सेल्फी के लिए इस फोन में 8MP का कैमरा दिया जा सकता है जो वाटरड्रॉप नॉच में इंबेड होगा। यह फोन 5000mAh बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है।