Micromax IN 1 स्मार्टफोन के फीचर्स हुए लीक, लॉन्चिंग से पहले जानिए क्या होगा खास

Micromax IN 1 स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस की लॉन्च डेट सामने आ गई है। कंपनी Micromax IN 1 स्मार्टफोन 19 मार्च को भारत में लॉन्च कर रही है। लॉन्चिंग से पहले इस डिवाइस की मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। XDA के तुषार मेहता ने माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन के फीचर्स ट्विटर पर शेयर किए हैं। रिपोर्ट की मानें तो यह स्मार्टफोन Micromax In Note 1 का वाटर-डाउन वेरिएंट होगा। Also Read - Micromax In 1 इन दमदार फीचर्स के साथ 19 मार्च को होगा लॉन्च, जानें कीमत

Micromax IN 1 में क्या हो सकते हैं फीचर्स

माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन में 6.67-inch का FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो पंच होल कट-आउट के साथ आएगा। बता दें कि In Note 1 में भी कंपनी ने इसी साइज का डिस्प्ले दिया है। यदि कंपनी नए स्मार्टफोन में भी यही पैनल लेकर आती है, तो इसमें 2460×1080 pixels का रेजलूशन, 21:9 का आस्पेक्ट रेशियो और 450Nits की ब्राइटनेस मिलेगी। Also Read - टेक कंपनियों के लिए यह सप्ताह है खास, लॉन्च होंगे तीन दमदार Smartphones और दो Smart TV

यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 चिपसेट के साथ आ सकता है। वहीं In Note 1 में कंपनी MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दिया था। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन 6GB तक की RAM और 128GB स्टोरेज विकल्प के साथ आ सकता है। अपने तीसरे स्मार्टफोन में कंपनी अल्ट्रावाइड लेंस हटा सकती है। Also Read - Micromax ला रहा है एक और 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन, हो सकता है सबसे सस्ता 5G फोन

डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जिसका मेन लेंस 48MP का होगा। इसके अतिरिक्त फोन में 2MP के दो सेंसर दिए जा सकते हैं। फ्रंट में कंपनी 8MP का कैमरा दे सकती है। इसके अतिरिक्त हैंडसेट 5000mAh की बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। फोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।

इन डिटेल्स के आधार पर Micromax In 1 स्मार्टफोन IN 1b और IN Note के बीच स्थान पाता है। हालांकि इस डिवाइस की कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माइक्रोमैक्स अब तक दो स्मार्टफोन IN सीरीज के तहत लॉन्च कर चुकी है। ये स्मार्टफोन एंट्री लेवल सेगमेंट और बजट सेगमेंट में आते हैं।