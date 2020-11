Micromax In 1b की सेल में हुई देरी, कंपनी ने बताई यह वजह

In 1b की सेल भारत में लॉजिस्टिक कारणों से टल गई है। यह स्मार्टफोन 26 नवंबर को पहली बार सेल पर आना था, लेकिन माइक्रोमैक्स ने बताया कि यह स्मार्टफोन तुरंत खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। स्मार्टफोन इस महीने की शुरुआत में के साथ लॉन्च हुआ था। दोनों ही स्मार्टफोन को कंपनी ने अपनी In सीरीज के तहत लॉन्च किया है, जिसका मकशद चीनी ब्रांड्स ओप्पो, वीवो और शाओमी को टक्कर देना है। रिपोर्ट्स की मानें तो माइक्रोमैक्स ने बताया है कि लॉजिस्टिक कारणों से Micromax In 1b की सेल में देरी हो रही है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 3 कैमरा, Micromax In 1b की पहली फ्लैश सेल Flipkart पर आज 12 बजे, 6XXX में खरीदें

कंपनी के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने ट्विटर पर नए स्मार्टफोन की सेल में देरी की जानकारी दी है। हालांकि कंपनी ने स्मार्टफोन की सेल की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है। माइक्रोमैक्स का यह डिवाइस फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की साइट के जरिए गुरुवार को सेल पर आना था। इससे पहले माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन सेल पर आ चुका है। यह स्मार्टफोन दोबारा 1 दिसंबर को सेल पर आएगा।

Micromax In 1b:

इस अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.5 इंच के मिनी ड्रॉप नॉच + डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। यह स्मार्टफोन भी 5,000mAh की दमदार बैटरी और 10W की फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है। फोन में Type चार्जिंग जैक दिया गया है। ये MediaTekHelio G35 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 2GB + और 4GB RAM + 64GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है।

फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 5MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक में रियर माइंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन One प्लेटफॉर्म पर रन करता है।