Micromax In 2b फोन को आज यानी 30 जुलाई को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इसे बजट सेगमेंट में लॉन्च किया है। गेमिंग खेलने वाले लोगों के लिए यह प्रोडक्ट काफी अच्छा है। इसमें एक साथ कई सारी ऐप्स को जल्द ओपन कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह हैंग भी नहीं होगा। फोन में कई खासियत हैं, जिसमें से एक यह भी है कि यह फोन हैंग नहीं होता है। कंपनी ने फोन को NoHang Phone टैगलाइन के साथ टीज किया था। फोन के साथ-साथ कंपनी ने Airfunk 1 और Airfunk 1 Pro Wireless Earbuds भी लॉन्च किया है। Also Read - Micromax In 2b होगा 30 जुलाई को लॉन्च, मिलेगी 5000mAh की दमदार बैटरी

कंपनी का दावा है कि उसका यह फोन इस सेगमेंट में आने वाले फोन्स से 45 प्रतिशत अच्छा परफॉर्म करेगा। इस फोन में दमदार प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इसे दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें कई ऐसे स्पेसिफिकेशन्स हैं, जो इस रेंज वाले फोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। फोन के सारे स्पेसिफिकेशन्स और कीमत की डिटेल नीचे बताई गई है। Also Read - Micromax IN 2B जल्द होगा लॉन्च, कई स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Micromax In 2b Price

फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। यह कीमत इसके 4GBRAM+64GB स्टोरेज की है। वहीं, 6GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। Also Read - Mircomax के एक नए स्मार्टफोन को किया गया स्पॉट, 30 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद

Micromax In 2b Specifications

स्मार्टफोन में 6.52 HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और स्क्रीन टू बॉडी 89% है। फोन में UNISOC T610 Octa Core प्रोसेसर मिलता है। फोन को दो वेरिएंट में उतारा गया है। इसके बेस वेरिएंट में 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। वहीं, टॉप मॉडल में 6GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज है। फोन 5000mAh बैटरी से लैस है। यह 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें चार्जिंग के लिए Type C पोर्ट दिया गया है। फोन में सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है। 250 मिलीसेकंड से भी कम समय में फेस अनलॉक फीचर फोन को अनलॉक कर देता है।

यह तीन कलर ऑप्शन Black, Blue और Green में आया है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें पीछे की तरफ 13MP और 2MP के कैमरे मिलते हैं। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें Night Mode जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

Airfunk Wireless Earbuds

कंपनी ने फोन की तरह इसे भी किफायती दाम में उतारा है। Airfunk 1 Pro की कीमत 2499 रुपये और Airfunk 1 की कीमत 1299 रुपये है। इन दोनों वायरलेस ईयरबड्स को कई खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। यह यूजर्स को बेहतरीन साउंड एक्सपीयरंस देगा।