Micromax IN 2B जल्द होगा लॉन्च, कई स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा

Micromax IN 2B को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। माइक्रोमैक्स ने 30 जुलाई को अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी की है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने वाले फोन का खुलासा नहीं किया था लेकिन Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक इस माइक्रोमैक्स Micromax IN 2B को लॉन्च करने जा रहा है।

Pricebaba की एक रिपोर्ट के मुताबिक Micromax IN 2B की कुछ स्पेसिफिकेशन्स का भी पता चला है। आइए हम आपको इस नए फोन की लीक स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

स्पेसिफिकेशन्स

Micromax IN 2B में 6.5-inch LHD+ IPS LCD पैनल डिस्प्ले हो सकता है, जो शायद सेल्फी कैमरा के लिए एक वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ आएगा। इसमें UNISOC T610 SoC चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है, जो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसके अलावा इस फोन में 10W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी होने की भी उम्मीद है।

इस फोन में कंपनी दो रियर सेंसर्स दे सकती है। इसका पहला सेंसर 13MP और दूसरा सेंसर 2MP का हो सकता है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। इसमें रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। यह एंड्रॉयड 11 सॉफ्टवेयर पर रन करने वाला फोन है।