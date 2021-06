Micromax ने पिछले साल In सीरीज स्मार्टफोन से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपनी दूसरी पारी शुरू की थी। कम्पनी ने Micromax In Note 1 और Micromax In 1B फोन को पिछले साल नवम्बर में उतारा था। कुछ वक्त के बाद कम्पनी ने Micromax In 1 भी अपनी In सीरीज में जोड़ा और अब शायद यह एक और नया डिवाइस उतारने की तैयारी में है। Also Read - COVID-19 की दूसरी लहर की वजह से कई कंपनियों के स्मार्टफोन भारत में देरी से होंगे लॉन्च

रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन Micromax In 2C होगा। इस डिवाइस को Geekbench पर देखा गया है। यह लिस्टिंग इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन्स, जैसे प्रॉसेसर, रैम और सोफ्टवेयर के बारे में जानकारी देती है। आइए देखते हैं कि Micromax In 2C के बारे में हमें क्या पता चला है। Also Read - 48MP कैमरा, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले इंडियन स्मार्टफोन Micromax IN Note 1 को सस्ते में खरीदें, Flipkart sale में मिल रहा Discount

Micromax In 2C स्पेक्स: Geekbench

Micromax In 2C की Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक यह फोन Unisoc T-610 प्रॉसेसर पर काम करेगा। इस चिप में 2 Cortex-A75 CPU कोर हैं जो 1.8GHz पर क्लॉक हैं और 6 Cortex-A55 CPU कोर हैं जो 1.8GHz पर क्लॉक हैं। यह चिप Mali-G52 GPU के साथ पेयर है। Also Read - Micromax In 1 की पहली सेल, सस्ते में खरीद सकते हैं दमदार स्मार्टफोन

बेंचमार्क लिस्टिंग के मुताबिक माइक्रोमैक्स के नए फोन में 4GB RAM होगी और यह Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। Geekbench 5.4.1 पर Micromax In 2C ने सिंगल-कोर टेस्ट में 347 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 1,127 पॉइंट का स्कोर मिला है। यह स्कोर MediaTe Helio G35 के स्कोर से ज्यादा है जो नैनो-रिव्यू के मुताबिक 173 और 975 है।

Micromax In 2C के नाम से पता चलता है कि यह डिवाइस Micromax In 1 लाइनअप का सक्सेसर होगा। कम्पनी की In 1 लाइनअप में Micromax In 1 बेहतर डिवाइस है और In 1B अफॉर्डबल फोन है। इस हिसाब से शायद C moniker वाला डिवाइस In 2-सीरीज में सबसे सस्ता होगा।

फिलहाल माइक्रोमैक्स ने इस नए स्मार्टफोन के बारे में ना कोई जानकारी दी है और ना ही कोई टीजर निकाला है। मगर गीकबेंच की लिस्टिंग से ऐसा लगता है कि यह फोन जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा।