Micromax In 2c बजट फोन हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Micromax In 2c बजट स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने पिछले दिनों ही ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट किया था। माइक्रोमैक्स ने In सीरीज के साथ 2020 में वापसी की थी। तब से लेकर कंपनी ने इस सीरीज में 5 डिवाइसेज- Micromax In Note 1, In 1, In 1b, In Note 2, In 2b लॉन्च किए हैं। In सीरीज का यह छठा फोन है। आइए, जानते हैं फोन की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता के बारे में।

Micromax In 2c में क्या है खास?

– 5000mAh बैटरी

– 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले

– 8MP + VGA डुअल रियर कैमरा

– UNISOC T610

– Type C चार्जिंग

Micromax In 2c के फीचर्स

माइक्रोमैक्स का यह फोन 6.52 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और यह 1600 x 720 पिक्सल रेजलूशन को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले में वाटरड्रॉप नॉच फीचर मिलता है। फोन का डिस्प्ले 420 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है।

Micromax In 2c में Unisoc T610 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही, यह 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा।

माइक्रोमैक्स का यह बजट फोन 5,000mAh की बैटरी और 10W चार्जिंग फीचर मिलेगा। फोन में USB Type C चार्जिंग फीचर मिलेगा। कंपनी स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ चार्जर दे रही है।

Micromax In 2c के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 8MP का है, इसके अलावा फोन के बैक में एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन का कैमरा Panorama, Burst Mode, Time Lapse,Face Beauty, Night mode, Slow motion, QR code scanner, Pro Mode जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगा।

इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा मिलता है। इसका फ्रंट कैमरा Face Beauty, Night mode, Portrait mode फीचर को सपोर्ट करता है। यह फोन Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Micromax In 2c की कीमत और सेल डेट

माइक्रोमैक्स का यह बजट फोन दो कलर ऑप्शन- ब्राउन और ब्लैक में आता है। फोन की कीमत 8,499 रुपये है। फोन की पहली सेल 1 मई को दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आयोजित की जाएगी।