Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1B स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशंस हुए लीक, जानें खूबियां

आज भारत में लेटेस्ट IN-series के स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। माइक्रोमैक्स के ये स्मार्टफोन आज दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होंगे। लॉन्च से ठीक पहले Inbymicromax वेबसाइट में इन स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं। माइक्रोमैक्स के अपकमिंग दोनों स्मार्टफोन Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1B के नाम से पेश किए जा सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार है।

Micromax IN Note 1 : Specifications (Leak)

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन को चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। इस स्मार्टफोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इस कैमरा सेटअप का प्राइमेरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। इसके साथ ही इस फोन में प्राइमेरी कैमरा के साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया जाएगा। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी जाएगी जो 18W फास्ट चार्जिंग और रिसर्व चार्जिंग सपोर्ट करता है।

माइक्रोमैक्स का यह स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा। यह स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड पर रन करेगा। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स का कहना है वह और का अपडेट भी ऑफर करेगा।

Micromax IN Note 1 के रेंडर्स से पता चलता है कि यह स्मार्टफोन ट्रेंडी पंच होल डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। माइक्रोमैक्स का यह स्मार्टफोन व्हाइट और ग्रीन कलर में पेश किया जा सकता है।