Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के मामले में कौन है दमदार

IN Note 1 vs : भारतीय स्मार्टफोन मेकर कंपनी Micromax ने भारत में दो स्मार्टफोन Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1B को लॉन्च कर दिया है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स ने एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की है। Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन को कंपनी ने 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।इस स्मार्टफोन को चिपसेट के साथ पेश किया है। मार्केट में इस स्मार्टफोन की सीधी टक्कर Realme Narzo 20 से है। यहां हम आपको दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, कीमत और फीचर्स की तुलना करके बता रहे हैं।

Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : डिस्प्ले

स्मार्टफोन में 6.67-inch का full + डिस्प्ले मिलता है, जो पतले बेजल के साथ आता है। Realme Narzo 20 स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.5 इंच की डिस्प्ले दी है, जिसका रेज्यूलेशन HD+ है, जो Gorilla Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है।

Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : स्पेसिफिकेशंस

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन को MediaTek Helio G85 चिपसेट प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB + 64GB और 4GB RAM + 128GB के साथ आता है। Realme Narzo 20 स्मार्टफोन को MediaTek Helio G85 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। Narzo 20 स्मार्टफोन को 4GB रैम के साथ 64GB और 128GB स्टोरेज के साथ दो वेरिएंट में पेश किया गया है।

Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : कैमरा

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस फोन का प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है। फोन में 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। Narzo 20 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर दिया है। इस फोन में कंपनी ने 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा दिया है जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया है। Narzo 20 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : बैटरी और सॉफ्टवेयर

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है, जो 18W फास्ट सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही यह फोन रिवर्स चार्ज भी सपोर्ट करता है। Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पर रन करता है। Narzo 20 स्मार्टफोन में कंपनी ने 6000 mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ कंपनी ने 18W का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया है। रियलमी का यह स्मार्टफोन Android 10 पर बेस्ड पर रन करता है।

Micromax IN Note 1 vs Realme Narzo 20 : कीमत

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट 4GB रैम + 64GB स्टोरेज की कीमत 10,999 रुपये है। इसके साथ ही दूसरे वेरिएंट 4GB + 128GB स्टोरेज की कीमत 12,499 रुपये है। Narzo 20 स्मार्टफोन को भी दो वेरिएंट में पेश किया गया है। इस फोन के 4GB रैम + 64GB स्टोरेज की कीमत 10,499 रुपये और 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है