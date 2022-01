चीनी कंपनियों के उड़े होश! माइक्रोमैक्स ने कम कीमत में लॉन्च किया धांसू स्मार्टफोन

Micromax ने In Note 2 को आज भारत में लॉन्च किया है। यह बजट फोन नवंबर 2020 में आए In Note 1 का अपग्रेड मॉडल है। माइक्रोमैक्स के इस बजट फोन में कई अच्छे फीचर दिए गए हैं। यह फोन AMOLED डिस्प्ले पैनल, 5000mAh की दमदार बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Realme और Redmi के बजट फोन से होगा। आइए, जानते हैं देसी कंपनी के इस बजट फोन के फीचर्स के बारे में.. Also Read - Micromax In Note 2 आज होगा लॉन्च, मिलेंगे AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी समेत कई धांसू फीचर

Micromax In Note 2 फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस (FHD+) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 550 निट्स तक है। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए इसमें Corning Gorilla Glass दिया गया है। यह फोन सेंटर अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। फोन के बैक में “Dazzling Glass” फिनिश वाला पैनल मिलता है। यह MediaTek Helio G95 SoC के साथ आता है। Also Read - Micromax In Note 2 की लॉन्च डेट का हुआ खुलासा, जानें क्या होगा फोन में खास

Presenting #MicromaxINNote2, the best way to #LevelUp Your Style.

Buy yours at an offer price of ₹12,490, till stocks last. Sale starts at 12 PM, 30th January on @Flipkart – https://t.co/9yeq7VEvd1 & https://t.co/udXRDYbVlL pic.twitter.com/4WfBUfVp8t

— IN by Micromax – IN Note 2 (@Micromax__India) January 25, 2022