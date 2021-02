Micromax जल्द लॉन्च करेगा सस्ता 5G स्मार्टफोन, In Note 1 को अप्रैल में मिलेगा Android 11 अपडेट

भारतीय स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जल्द ही स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी की पिछले दिनों लॉन्च हुए ‘In Note’ सीरीज के बजट स्मार्टफोन की तरह ही 5G फोन भी किफायती कीमत में पेश किया जा सकता है। Micromax के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने वीडियो इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। साथ ही, शर्मा ने बताया कि In Note 1 सीरीज के लिए अप्रैल में अपडेट को रोल आउट किया जाएगा। Also Read - WhatsApp multi-device सपोर्ट फीचर जल्द हो सकता है लॉन्च, चैटिंग होगी और ज्यादा मजेदार

राहुल शर्मा Micromax के Youtube वीडियो चैनल पर प्रोडक्ट की जानकारी में अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में खुलासा किया है। हालांकि, शर्मा ने बजट 5G स्मार्टफोन के लॉन्च की कोई टाइमलाइन शेयर नहीं की है। राहुल ने बताया कि 5G फोन को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। Also Read - OnePlus 9, OnePlus 9 Pro Leaks: मिलेगी 4500mAh की बैटरी और बेजल में होगा सेल्फी कैमरा

Hum aa gye hain phir se #LetsTalkINdiaKeLiye ka 2nd episode lekar. Is baar apko kafi new updates milengi jiska aap sabko besabri se intezaar tha. Toh der kis baat ki, ye raha link: https://t.co/LWASErbBbC dekhiye aur comment me bataiye apni favourite announcement of this episode. Also Read - Noise Colorfit Pro 3 बजट स्मार्टवॉच हुआ भारत में लॉन्च, मिलेंगे ये खास फीचर

— Rahul Sharma (@rahulsharma) February 10, 2021