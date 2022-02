Xbox One X: माइक्रोसॉफ्ट ने एक टीवी कर्मशियल में दिखाया अपना 4K-इनेबल गेमिंग कंसोल

माइक्रोसॉफ्ट के नेक्सट-जनरेशन गेमिंग कंसोल Xbox One X को अगले महीने 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने इस कंसोल को लेकर एक टीव कमर्शियल जारी किया है, जिसमें “Feel True Power” ग्लोबल कैंपेन का नाम दिया गया है। कमर्शियल में कंसोल के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। Also Read - Microsoft Surface Laptop Studio भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

कंपनी का कहना है कि Xbox One X दुनिया का सबसे पावरफुल कंसोल होगा जो कि गेमिंग के दौरान 4K एक्सपीरिंयस देगा। Xbox One X कंपनी द्वारा निर्मित एक छोटा कंसोल है, जिसमें 4K यूएचडी ब्लू-रे प्लेयर, बिल्ट-इन पावर सप्लाई और तीन यूएसबी 3.0 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसे होरिजोंटल और वर्टिकली दोनों ही तर से स्टैंड किया जा सकता है। इसके साथ ही यह कंसोल सभी Xbox One गेम्स को सपोर्ट करेगा।

इस कंसोल को सबसे पहले इस साल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेंमेंट एक्सपो (E3)2017 में पेश किया गया था। इसकी कीमत $499 (लगभग 32,200 रुपए ) है। Xbox One X में आठ-कोर कस्टम AMD CPU clocked at 2.3GHz, छह teraflop GPU, 8जीबी फ्लैश मैमोरी, 1TB एचडी इंटरनल स्टोरेज और 12जीबी GDDR5 वीडियो रैम दी गई है।

माइक्रोसॉफ्ट 4K-रेडी गेम्स को कंसोल के लिए तैयार कर रहा है। वहीं, Xbox One X को लेकर कंपनी का दावा है कि यह छोटा और ताकतवर है। वहीं, यूजर्स को इसमें 60 फ्रेम प्रति सेकेंड की वीडियो की वजह से गेम खेलने का एक अलग अनुभव मिलेगा। इस कंसोल के जरिए आप 4K अल्ट्रा एचडी वीडियो में गेमिंग का मजा उठा सकते हैं।

