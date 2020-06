भारत में इस तारीख से शुरू होगा MIUI 12 का रोल आउट, देखिए फोन की पूरी लिस्ट

शाओमी ने कुछ वक्त पहले MIUI 12 को आधिकारित तौर पर लॉन्च किया था। कंपनी ने MIUI 12 को लेकर पहले ही जानकारी जारी कर दी है। शाओमी ने MIUI 12 सपोर्ट वाले डिवाइस की लिस्ट जारी कर दी है। कंपनी ने बताया है कि जल्द ही मीयूआई अपडेट जारी किया जाएगा। Also Read - MIUI 12 Update: शाओमी के इन स्मार्टफोन में मिलेगा मीयूआई 12 का अपडेट

इसकी शुरुआत जून के अंत तक हो सकती है और ऐसा लगता है कि शाओमी जल्द ही इसकी शुरुआत कर सकती है। कंपनी ने इसके लिए आधिकारिक ट्वीट कर जानकारी दी है। शाओमी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मीयूआई 12 सेकेंड बैच में भारत में जारी होगा। कंपनी 18 जून को इसे आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर सकती है। Also Read - एंडरॉयड, सायनोजेन, मीयूआई और ओमनी रोम में क्या है अंतर, जानें इनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Mi fans, the right path can lead you to the right destination. Guess which path will take you to the Calendar app icon & share it with us in the reply section. pic.twitter.com/i072Qt0TgJ Also Read - जानें कैसे करें अपने शाओमी फोन को मीयूआई 7.1 पर अपडेट

— MIUI India (@MIUI_India) June 4, 2020