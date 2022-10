Moto E22s स्मार्टफोन भारत में आज लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की की E सीरीज का लेटेस्ट ए़डिशन है, जो कि एंट्री-लेवल कैटेगरी में आता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G37 प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ 4GB RAM दी गई है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारी। Also Read - 50MP कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर के साथ Moto X40 स्मार्टफोन होगा लॉन्च! टिप्सटर ने किया खुलासा

कंपनी ने Moto E22s की कीमत 8,999 रुपये तय की है। इस फोन को दो कलर ऑप्शन में पेश किया है, जो है Arctic Blue और Eco Black। फोन की सेल 22 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

Fluid, stylish and super-performer- It’s the #motoe22s. Enjoy a Brilliant 90Hz Display, a stylish Premium Design, 16MP AI Camera, easy access with Side Fingerprint Sensor, Android™ 12 & much more at just ₹8,999. Sale starts 22nd October on @flipkart & at leading retail stores

— Motorola India (@motorolaindia) October 17, 2022