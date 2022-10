Motorola ने भारत में अपना शानदार Moto E32 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 11 हजार रुपये से कम है। इस नए हैंडसेट में MediaTek Helio G37 चिपसेट दी गई है, जो इसे पावर प्रदान करती है। इसके अलावा डिवाइस में 5000mAh की बैटरी और 50MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। आइए मोटो ई32 की स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में जानते हैं डिटेल में… Also Read - Motorola Devon 5G और Motorola Maui के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन लीक, जानें डिटेल्स

मोटोरोला ने नए हैंडसेट में 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 720 x 1,600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसमें Android 12 OS का भी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यह जानकारी नहीं मिली है कि इस डिवाइस को Android 13 का अपडेट मिलेगा या नहीं। वहीं, प्रोसेसर की बात करें तो फोन MediaTek Helio G37 चिपसेट से लैस है।

It's finally time to experience the #motoe32 that's stunning on the outside and is built for greatness with a fluid 90Hz IPS LCD Display, a premium design, a 50MP Camera System, & much more. Get yours now on @flipkart & at leading retail stores at ₹10,499*

— Motorola India (@motorolaindia) October 7, 2022