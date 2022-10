Moto E32 स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च किया जा चुका है। वहीं, अब इस फोन को भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है। जी हां, इस फोन की इंडिया लॉन्च डेट आज बुधवार को कंपनी द्वारा रिवील कर दी गई है। इसके अलावा, लॉन्च से पहले फोन के सभी स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा कर दिया गया है। सामने आए स्पेसिफिकेशन से मालूम चलता है कि अपकमिंग Motorola फोन यूरोपियन वेरिएंट से काफी अलग होने वाला है। आइए जानते हैं फोन की लॉन्च डेट और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में। Also Read - 5000mah बैटरी और 108MP कैमरे वाला Motorola G72 भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Motorola के इस फोन Moto E32 को भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी जानकारी कंपनी ने खुद रिवील की है। यह फोन खरीद के लिए ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध होगा। जैसे कि हमने बताया लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन के सभी स्पेसफिकेशन की जानकारियों का खुलासा कर दिया है। यह फोन Cosmic Black और Iceberg Blue कलर ऑप्शन में खरीद के लिए उपलब्ध होगा। कीमत लॉन्च के वक्त रिवील की जाएगी। Also Read - 108MP कैमरे, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 6GB RAM वाला Moto G72 फोन, तस्वीरों में देखें पहली झलक

Get ready to experience the #motoe32 that’s beautiful on the outside and stunning on the inside. It’s built for greatness with a fluid 90Hz IPS LCD Display, a premium design, a 50MP Camera System, & much more. Coming to you soon on 7th Oct. on @flipkart & at leading retail stores pic.twitter.com/2wvlKS50SM

— Motorola India (@motorolaindia) October 4, 2022