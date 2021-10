Moto E40 की कीमत और फीचर हुए लीक, भारत में जल्द लॉन्च होगा लो-बजट फोन

Moto E40 जल्द ही लॉन्च हो सकता है। यह मोटोरोला का अगला फोन हो सकता है, जो भारत में लॉन्च होगा। ब्रांड ने इसका टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि यह हैंडसेट पंच होल कटआउट के साथ आएगा। कंपनी ने इस पोस्टर को The Perfect Entertainer टैगलाइन के साथ पोस्ट किया है। हालांकि, मोटोरोला ने इसकी लॉन्च डेट और मुख्य फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन रोमानिया की लिस्टिंग से इसके कुछ फीचर्स सामने आए हैं। मोटोरोला ने Moto E40 के लॉन्च को भारत में ट्विटर के जरिए टीज किया है। हालांकि, कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है।

Fuel your imagination with the #PerfectEntertainer and color the world with your ideas! Can you guess what we’re talking about? pic.twitter.com/NZXAr5QLkh

— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2021