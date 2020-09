Moto E7 Plus स्मार्टफोन 9,500 रुपये से कम कीमत पर हुआ भारत में लॉन्च, मिल रहा दमदार कैमरा

मोटोरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में पेश किया गया है। वैश्विक बाजार में लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने Moto E7 Plus स्मार्टफोन को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस स्मार्टफोन को पिछले कुछ वक्त से टीज कर रही थी। Moto E7 Plus स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। यह स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर, 5,000mAh की बैटरी और दमदार कैमरा दिया गया है। Also Read - Moto E7 Plus आज भारत में होगा लॉन्च, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग और जानें क्या हैं खूबियां

Moto E7 Plus की कीमत

मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन 9,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह कीमत स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम वेरिएंट की है। स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। मोटो E7 Plus की सेल 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव तौर पर उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन दो रंग में लॉन्च हुआ है।

स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम सपोर्ट के साथ मोटोरोला का यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का Max Vision HD + डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन ऑक्टाकोर Qualcomm Snapdragon 460 SoC पर काम करता है, जो Adreno 610 GPU और 4जीबी रैम के साथ आता है। फोटो और वीडियो के लिए स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मुख्य लेंस 48 मेगापिक्सल का है। इसके अतिरिक्त फोन में 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस मिलता है। यह स्मार्टफोन नाइट विजन के साथ आता है।

फ्रंट में कंपनी ने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। यह स्मार्टफोन 64 जीबी के स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, Micro-USB और 3.5mm headphone jack मिलता है। इसके साथ ही फोन में 5000 एमएएच की बैटरी लगी है। फोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो मोटोरोला स्टाइल में आता है।