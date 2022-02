Moto G5 Plus के लिए जारी हुआ नवंबर सिक्योरिटी अपडेट

मोटोरोला ने इस साल मार्च में Moto G5 Plus स्मार्टफोन लॉन्च किया था। वहीं, लेनोवो ने Moto G5 Plus स्मार्टफोन के भारतीय यूजर्स के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। इस अपडेट में सिर्फ दो बदलाव किए गए हैं, जिसमें नवंबर सिक्योरिटी पैच और कुछ स्थिरता सुधार शामिल हैं। वहीं, कंपनी ने दिसंबर के अंत में नवंबर सिक्योरिटी अपडेट पेश कर रही है। Also Read - Moto G5 Plus को मिला एंड्रॉइड 8.1 Oreo अपडेट

अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, जिसके बारे में कंपनी के वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर सकते हैं। जिसके बाद आप सॉफ्टवेयर पैकेज डाउनलोड शुरू करने के लिए “Yes, I’m in” पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको “Install now” ऑप्शन पर टैप करना होगा, जिसके बाद आपका डिवाइस रिस्टार्ट होगा और फिर इनटॉलेशन प्रोसेसर पूरा हो जाएगा। Also Read - मोटोरोला One Power को अक्टूबर में मिलेगा एंड्रॉइड 9 पाई अपडेट: रिपोर्ट

वहीं, आप इस अपडेट को manually रूप से चैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोन के सेटिंग्स पर जाना होगा जिसके बाद अबाउट फोन टैब पर क्लिक करें, जिसके बाद बॉटम पर क्लिक करने पर आपको सिस्टम अपडेट आइकन मिलेगा। आप उस पर क्लिक कर अपडेट को चैक कर सकते हैं।

बता दें कि इंस्टॉल करने के समय आपके फोन में कम से कम 50 प्रतिशत बैटरी होनी चाहिए। वहीं, इस अपडेट के लिए आप वाई-फाई का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही Moto G5 Plus में फाइलों और इमेज का बैकअप ले लें ताकि आपको डाटा ना खोए।

बता दें कि Moto G5 Plus के साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए Moto G5s Plus स्मार्टफोन एंड्राइड नौगट पर आधारित है। Moto G5 Plus में 5.2-इंच का फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिसप्ले दिया गया है। वहीं, यह फोन दो वेरिएंट में उपलब्ध है। पहले वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 16जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है।