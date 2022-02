Lenovo Moto G6 और Moto G6 Plus स्मार्टफोन के साथ अगले साल लॉन्च किया जा सकता है Moto G6 Play स्मार्टफोन

ऐसा कहा जा रहा हुई कि Lenovo Motorola में चल रही अपनी ‘Play’ सीरीज को एक बार फिर से वापिस लाना चाहता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसा अगले साल हो सकता है। कंपनी अगले साल अपने Moto G6 Play स्मार्टफोन को पेश कर सकती है। आपको बता दें कि मशहूर लीक्स्टर Evan Blass ने ऐसा कहा है कि मोटोरोला Moto G सीरीज में अपनी Play वैरिएंट को पेश करने जा रही है। Also Read - Moto G Pure की डिटेल्स हुईं लीक, दमदार बैटरी के साथ मिलेगा Android 11 OS

ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोटो G6 Play स्मार्टफोन को Moto G6 और Moto G6 Plus स्मार्टफोंस के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालाँकि Lenovo Motorola ने अपनी 5वीं पीढ़ी के स्मार्टफोंस से कहीं दूर ही रहा है क्योंकि प्ले वैरिएंट को Moto G5 सीरीज में नहीं देखा गया था। इस सीरीज में कंपनी ने अपने Moto G5, Moto G5S, Moto G5 Plus, और Moto G5S Plus स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इस 'Play' में कंपनी कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड करके एक नया ही स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है।

Next year will see the return of Play to Lenovo’s Moto G lineup in the form of the Moto G6 Play (alongside the G6 and G6 Plus).

— Evan Blass (@evleaks) October 17, 2017