Moto G60 और Moto G40 Fusion हुए लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे धांसू फीचर

Moto G60 और Moto G40 Fusion स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं। दोनों स्मार्टफोन ब्रांड की G-सीरीज का हिस्सा है। फोन में सेंटर पंच होल कटआउट मिलता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है। स्मार्टफोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Moto G60 और Moto G40 Fusion में Snapdragon 732G SoC, 128GB स्टोरेज, Android 11 OS और 6000mAh की बैटरी मिलती है, जो 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन की खास बातें। Also Read - Moto G60 और Moto G40 Fusion होंगे लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

मोटोरोला ने इन दोनों स्मार्टफोन किफायती कीमत पर लॉन्च किया है। Moto G60 स्मार्टफोन 17,999 रुपये की कीमत पर आता है। यह फोन दो कलर- Dynamic Gray और Frosted Champagne में आता है। स्मार्टफोन पर 1500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट ICICI Bank कार्ड्स पर मिल रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,499 रुपये हो जाती है। स्मार्टफोन की सेल 27 अप्रैल को होगी। Also Read - Moto G60, Moto G40 Fusion के फीचर्स आए सामने, लगा होगा 108MP का कैमरा

वहीं Moto G40 Fusion स्मार्टफोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है, जबकि इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 15,999 रुपये में आता है। इस स्मार्टफोन पर 1000 रुपये का ICICI Bank डिस्काउंट मिल रहा है। यह फोन 1 मई को सेल पर आएगा।

Moto G60 में 6.8-inch का FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10, 120Hz रिफ्रेश रेट और पंच होल कैमरा के साथ आता है। फोन Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन Android 11 OS पर काम करता है।

डिवाइस को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी लगी है, जो 20W की चार्जिंग और Qualcomm Quick Charge 4.0 सपोर्ट के साथ आती है। फोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। मोटोरोला ने इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन लेंस 108MP का है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

मोटोरोला ने इस फोन में 6.8-inch का FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10, 120Hz रिफ्रेश रेट और पंच होल कैमरा के साथ आता है। फोन Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन Android 11 OS पर काम करता है।

#BlazeOn with blazing-fast Snapdragon™ 732G, 120Hz display, & more! Get #motog40fusion starting at just ₹13,999 with an instant discount of ₹1000 using ICICI bank cards & EMI transactions. Save the date as the sale begins on 1st May, 12 PM on @Flipkart. https://t.co/N3amjTCsE4 pic.twitter.com/G05u7Br1BV

— Motorola India (@motorolaindia) April 20, 2021