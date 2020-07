Moto G9 Plus स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकती है दमदार बैटरी

मोटोरोला के लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन Moto G9 Plus में उपभोक्ताओं को दमदार बैटरी मिल सकती है। इस स्मार्टफोन में 4700 एमएएच की बैटरी मिलेगी और खास बात यह है कि इसके साथ फोन में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। इसकी जानकारी एक रिपोर्ट में TUV Rheinland जापान सर्टिफिकेशन के हवाले से दी गई है। हालांकि इस जानकारी में चार्जर की क्षमता के बारे में जानकारी मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन का मॉडल नंबर XT2087-1 और XT2087-2 होगा, जो EEC लिस्टिंग में भी देखा जा चुका है। Also Read - Motorola G8 Power Lite 5000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन की सेल आज Flipkrat पर, जानें कीमत

Moto G9 Plus जल्द हो सकती है लॉन्च

माय स्मार्ट प्राइस की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी स्मार्टफोन के स्पेन में लिस्ट होने के कुछ दिनों बाद की है। बता दें कि Moto G9 Plus स्मार्टफोन स्पेन के ऑनलाइन रिटेलर ParatuPC पर 277.15 यूरो (लगभग 24 हजार रुपये) की कीमत पर लिस्ट हुआ था। यह कीमत फोन के 4जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की थी। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन का एक और वेरिएंट भी लॉन्च होगा।

बता दें कि Moto G9 सीरीज का एक और स्मार्टफोन मोटो जी9 प्ले गीकबेंच पर जुलाई के मध्य में लिस्ट हुआ था। उस लिस्टिंग में स्मार्टफोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आए थे। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक मोटो जी9 प्ले स्मार्टफोन ऑक्टा कोर क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ आएगा, जिसका कोड नेम guamp है। कयास है कि यह स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का प्रोसेसर हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन 4 जीबी रैम और एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हो सकता है।

कई अन्य रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि मोटोरोला ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेनोवो के अधिकृत मोटोरोला ने Motorola One Vision Plus स्मार्टफोन को हाल में ही लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अतिरिक्त Moto G 5G Plus स्मार्टफोन 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है, जिसमें 20 वॉट ट्रबोचार्ज चार्जिंग के साथ आता है। फोन में क्वाडरियर कैमरा सेटअप मिलता है।