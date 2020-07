Moto G9 Plus स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, लीक हुई कीमत

मोटोरोला एक बार फिर बाजार में वापसी की तैयारी में है। कंपनी लगातार नए नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। इस महीने कंपनी तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने 2 जुलाई को मोटोरोला वन फ्यूजन लॉन्च किया था, इसके बाद कंपनी ने मोटो जी 5जी प्लस और मोटोरोला वन विजन प्लस लॉन्च किया है। Also Read - मोटोरोला भारत में इस दिन लॉन्च करेगा अपना धांसू स्मार्टफोन, OnePlus 8 Pro को देगा टक्कर

अब ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द ही एक और नया स्मार्टफोन मोटोरोला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। Moto G9 Plus को एक ऑनलाइन स्टोर पर स्पॉट किया गया है और यह स्मार्टफोन इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है। Moto G9 Plus की कीमत वाला एक स्ट्रीनशॉट भी सामने आया है। Also Read - 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले 5 धांसू स्मार्टफोन: Samsung, xiaomi और मोटोरोला ये हैं ऑप्शन

जिसमें इस डिवाइस की कीमत 227.15 यूरो (लगभग 20 हजार रुपये) है। यह कीमत फोन के 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की है। इसके अतिरिक्त लिस्टिंग में साफ है कि यह स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है। हालांकि इस स्क्रीनशॉट में स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन्स की ज्यादा जानकारी नहीं है। ना ही स्मार्टफोन की तस्वीर इस स्क्रीनशॉट में शेयर की गई है। Also Read - मोटोरोला रेजर स्मार्टफोन में आई दिक्कत, उखड़ गई स्मार्टफोन की स्क्रीन

Moto G9 Plus जल्द हो सकता है लॉन्च

इससे पहले भी Moto G9 सीरीज के बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं है। कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में Moto G8 Plus स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब उसके सक्सेसर को लॉन्च किया जा सकता है। Moto G9 Plus को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल इस जानकारी को महज एक अफवाह माना जाना चाहिए।

गौरतलब है कि हाल में लॉन्च हुए मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की कीमत में कंपनी ने इजाफा किया है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन की कीमत को 16,999 रुपये से बढ़ाकर 17,499 रुपये कर दिया है। इस स्मार्टफोन 6जीबी रैम के साथ 128जीबी स्टोरेज दी गई है।

साथ ही फोन में 5000mAh बैटरी भी दी गई है। फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस नॉच लेस डिस्प्ले मिलता है। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 16मेगापिक्सल मोटराइज्ड पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसकी मुख्य कैमरा 64 मेगापिक्सल का है।

