Moto G9 स्मार्टफोन 48 MP ट्रिपल रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ 11,499 रुपये में हुआ लॉन्च

Motorola ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Moto G9 को लॉन्च कर दिया है। लेनोवो के स्वामित्व वाले स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला का लेटेस्ट Moto G9 स्मार्टफोन को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है। इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 48-मेगापिक्सल का है।

लेटेस्ट Moto G9 स्मार्टफोन को 20W फास्ट चार्जिंग, 6.5-इंच की डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। नया Moto G9 स्मार्टफोन को कंपनी ने वाटर रिपलैंट डिजाइन के साथ पेश किया गया है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन Moto G-सीरीज के Moto G8 स्मार्टफोन का सक्सेसर फोन है।

मोटोरोला के लेटेस्ट Moto G9 स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी टक्कर Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy M21, और Realme 6i स्मार्टफोन से होनी है। यहां हम Moto G9 स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेसंस के बारे में बता रहे हैं।

The all-new #motog9 is here with the latest Qualcomm SD 662 processor, 48 MP f/1.7 Triple Camera, 5000 mAh battery with 20W Turbopower™ charging & more! You want it? You got it at just ₹11,499. Sale starts on 31st Aug, 12 PM on @Flipkart! https://t.co/YU7jJEYUO8 pic.twitter.com/GUgCRM0MdZ

— Motorola India (@motorolaindia) August 24, 2020