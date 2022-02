Moto X4 भारत में Flipkart पर होगा एक्सक्लूसिव उपलब्ध

काफी समय से मोटोरोला अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Moto X4 के लॉन्च को आगे बढ़ाती जा रही है। वहीं, कुछ दिन पहले एक बार फिर कंपनी ने मीडिया इनवाइट द्वारा जानकारी दी थी कि इस फोन को 13 नवंबर को पेश किया जाएगा। इसके अलावा अब कंपनी द्वारा जानकारी सामने आई है कि Moto X4 को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर एक्सक्सूविस सेल के लिए पेश किया जाएगा। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

Moto X4 को इस साल बर्लिन में आयोजित IFA 2017 इवेंट में पेश किया था। अगर बात करें इस फोन में दिए गए खास फीचर्स की तो इसमें खास तौर पर गूगल असिस्टेंट और अमेजन अलेक्सा सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन Moto Key के साथ उपलब्ध होगा जो कि एक साथ 4 अलग-अलग डिवाइसों के लिए पासवर्ड और ब्लूटूथ समर्थन के साथ एक इनबिल्ट एप का कार्य करता है। यह स्मार्टफोन आईपी68 ​सर्टिफाइड है जो कि इसे पानी व धूल मिट्टी अवरोधक बनाता है। इसे भी देखें: 'कथक क्वीन' सितारा देवी को गूगल ने डूडल बनाकर दिया सम्मान

Moto X4 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Moto X4 में 5.2-इंच की FHD डिसप्ले दी गई है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन (1080×1920) पिक्सल है। फोन में 2.2GHz क्वलकॉम 630 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही फोन में में 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 2TB तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसके 3GB और 32GB वेरिएंट को लॉवन्च कर सकती है। इसे भी देखें: जानें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 821 में अंतर

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप– 12-मेगापिक्सल डुअल ऑटो-फोक्स सेंसर f/2.0 अपर्चर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया है। इसके अलावा सेल्फी के लिए फोन में 16-मेगापिक्सल का कैमरा जिया गया है।

इसमें पावर बैकअप के लिए 3,000mAh की बैटरी दी गई है, जो आपको मोटोरोला की टर्बो चार्ज सपोर्ट के साथ मिल रही है इससे आप अपने फोन को बड़ी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही फोन में एक USB Type CTM Port चार्जिंग के लिए और एक 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल रहा है। फोन में 4G LTE सपोर्ट भी मौजूद है और इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में एंड्राइड 7.1 नौगट का सपोर्ट दिया गया है।

