Motorola के इन 23 स्मार्टफोन्स को मिलने वाला है Android 11 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट

ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट की घोषणा की है। कंपनी ने अपने 23 मॉडल्स कि लिस्ट जारी की है, जिनमें प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज से लेकर मिड रेंज स्मार्टफोन सीरीज के साथ-साथ K12 Note भी शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि इन स्मार्टफोन्स के लिए अगले कुछ दिनों में Android 11 अपडेट रोल आउट किया जाएगा।

कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इन स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी की है। सबसे पहले कंपनी के दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स- और Motorola Edge+ के लिए Android One प्रोग्राम के तहत अपडेट के लिए रखा है। इसके अलावा और के लिए भी फाइनल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा।

के लिए अमेरिका और कनाडा में ये अपडेट नहीं रोल आउट किया जाएगा क्योंकि ये स्मार्टफोन Android One प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। Motorola One Action को लैटिन अमेरिका और यूरोप (एक्सक्लूडिंग रूस) में Android One प्लेटफॉर्म यानि कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ लॉन्च किया गया है।

जुड़ेंगे नए फीचर्स

कंपनी ने अपने इन 23 मॉडल्स के लिए Android 11 रोल आउट करने का कोई टाइमलाइन सेट नहीं किया है। इन स्मार्टफोन्स के लिए ये अपग्रेड 2021 में रोल आउट किए जाएंगे। Android 11 अपडेट रोल आउट होने के बाद इन डिवाइसेज मे कई नए फीचर्स जुड़ जाएंगे। साथ ही, इनके प्राइवेसी फीचर्स भी पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएंगे। Android 11 अपडेट के साथ इन डिवाइसेज में लोकप्रिय चैट बबल्स, प्राइरिटी कनवर्सेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इंप्रूव्ड मीडिया कंट्रोल्स, कनेक्टेड डिवाइसेज के लिए बेहतर कंट्रोल्स और ऐप परमिशन जैसे फीचर्स जुड़ेंगे।

ये है पूरी लिस्ट