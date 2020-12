Motorola Capri, Capri Plus बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स अगले साल की शुरुआत में होंगे लॉन्च : रिपोर्ट

Motorola ने इस साल E7 और One Fusion बजट स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया है। अब कंपनी जल्द ही एक और एंट्री लेवल सीरीज पर काम कर रही है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस बजट स्मार्टफोन सीरीज को 2021 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। Motorola Capri और Capri Plus के नाम से ये दो बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि, Motorola Capri को कंपनी ने फिलहाल आधिकारिक नाम नहीं दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन्स को क्रमशः मॉडल नंबर XT2127 और XT2129 के नाम से स्पॉट किया गया है। इसके स्टैंडर्ड मॉडल में 60Hz डिस्प्ले जबकि प्लस मॉडल में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। Also Read - 6GB रैम, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी Motorola One Fusion+ को Flipkart से इंस्टेंट Rs 5 हजार सस्ता खरीदें

TechnikNews की रिपोर्ट के मुताबिक, Motorola इन दो बजट स्मार्टफोन्स- Capri और Capri Plus पर काम कर रहा है। ये दोनों बजट स्मार्टफोन्स ड्यूल सिम कार्ड सपोर्ट के साथ आएंगे। इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन HD+ यानि की 720 x 1600 पिक्सल दिया जा सकता है। फोन Qualcomm Snapdragon 460 SoC के साथ आ सकता है। इन स्मार्टफोन्स को 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। Also Read - 6GB रैम, 5 कैमरा, Motorola One Fusion+ को Flipkart Black friday Sale में Rs 875 सस्ता खरीदने का आखिरी दिन

संभावित फीचर्स

Motorola Capri में 48MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर, 2MP का मैक्रो और 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जा सकता है। फोन NFC कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आ सकता है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरे के अलावा फ्रंट में 13MP का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, इस सीरीज के हाई एंड मॉडल Capri Plus में 90Hz वाला HD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 4GB + 64GB और 6GB + 128GB स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ आ सकता है। Also Read - Moto G 5G: सबसे सस्ता Motorola का फोन भारत में Rs 20,999 में लॉन्च, 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरे हैं फीचर्स

Motorola Capri Plus में भी क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया जा सकता है। इसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का ही डेप्थ कैमरा दिया जा सकता है। फोन में सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा दिया जा सकता है। इन दो बजट स्मार्टफोन्स के अलावा Motorola अगले साल की पहली तिमाही में Qualcomm Snapdragon 865 SoC के साथ अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Nio को भी लॉन्च कर सकता है। यह स्मार्टफोन 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आएगा। फोन को दो स्टोरेज कैपेसिटी- 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 105Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता है।