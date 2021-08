Motorola Edge 20 और Edge 20 Fusion जल्द होंगे भारत में लॉन्च

Motorola ने जुलाई के अंत में ग्लोबल मार्केट में Motorola Edge 20, Edge 20 Lite और Edge 20 Pro की घोषणा कर दी थी और अब कंपनी इन्हें भारतीय बाजार में लाने की तैयारी में है। कंपनी ने Edge 20 सीरीज की भारत में लॉन्चिंग को टीज करना शुरू दिया है। हाल ही में सामने एक टीजर ने खुलासा किया है कि भारत में कंपनी के जल्द ही दो नए फोन्स Edge 20 और Edge 20 Fusion आने वाले हैं। Also Read - Motorola Edge 20, Edge 20 Lite, Edge 20 Pro लॉन्च, मिलेगा 108MP कैमरा समेत दमदार फीचर्स

Edge 20 Fusion के टीजर से संकेत मिलते हैं कि यह फोन Edge 20 Lite का रीब्रांडेड मॉडल होगा। वहीं, दूसरी तरफ Edge 20 वही हैंडसेट होगा, जिसे ग्लोबल मार्केट में उतारा गया था। इसको देखकर लग रहा है कि फिलहाल कंपनी Edge 20 Pro को भारत में लॉन्च करने की योजना में नहीं है।

When a stunning design, cutting-edge technology meet flagship experience, that is when you #FindYourEdge. Introducing #motorolaedge20. Stay tuned! pic.twitter.com/LE2beTnRgS

— Motorola India (@motorolaindia) August 8, 2021