Motorola Edge 20 और Edge 20 Fusion लॉन्च, मिलता है 108MP का कैमरा

Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion लॉन्च हो गए हैं। भारतीय बाजार से पहले कंपनी इस सीरीज को यूरोप में लॉन्च कर चुकी है। हालांकि, यूरोप में कंपनी ने इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन Edge 20, Edge 20 Lite और Edge 20 Pro लॉन्च किए हैं। भारत में कंपनी ने सिर्फ Edge 20 और Edge 20 Fusion (Edge 20 Lite का रिब्रांडेड वर्जन) को लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इनकी खास बातें। Also Read - Motorola Edge 20 और Edge 20 Fusion की कीमत हुई लीक, इतने रुपये में मिलेगा 108MP कैमरा फोन

मोटोरोला के दो स्मार्टफोन Edge 20 और Edge 20 Fusion लॉन्च हो गए हैं। मोटोरोला एज 20 फ्यूजन की कीमत 21,499 रुपये है, जबकि Motorola Edge 20 स्मार्टफोन 29,999 रुपये में लॉन्च हुआ है। Edge 20 Fusion के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। दो स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आते हैं। इन्हें Flipkart से खरीदा जा सकेगा। Edge 20 स्मार्टफोन 24 अगस्त को सेल पर आएगा, जबकि Edge 20 Fusion को आप 27 अगस्त से खरीद सकेंगे। दोनों ही डिवाइसेस को No-cost EMI पर खरीदा जा सकेगा। Also Read - Motorola Edge 20 Fusion में मिलेगा iPhone 12 जैसा कैमरा डिजाइन, Flipkart लिस्टिंग में सामने आए फीचर्स

मोटोरोला Edge 20 स्मार्टफोन में 6.7-inch का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR 10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर दिया गया है, जो 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन लेंस 108MP का है। इसके अलावा फोन में 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8MP का 30X SuperZoom लेंस मिलता है। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। डिवाइस को पावर देने के लिए 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो टर्बो चार्ज 30 फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।

motorolaedge20fusion comes with a 108MP Quad Function Camera, 90Hz AMOLED Display along with a 8GB RAM +128GB storage variant at just ₹22,999 & a 6GB RAM +128GB storage variant at just ₹21,499. #FindYourEdge as sale starts from 27th Aug, 12 PM on @Flipkart.

