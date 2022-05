Motorola Edge 30 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Qualcomm’s Snapdragon 778G Plus 5G प्रोसेसर, 6GB RAM और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। खास बात यह है कि यह इस फोन को Android 13 और 14 अपडेट भी प्राप्त होगा। Also Read - Motorola Edge 30 की कीमत और ऑफर्स लॉन्च से पहले लीक, मिलेगा 2000 रुपये का डिस्काउंट

भारत में Motorola Edge 30 की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये है। कंपनी ने इस फोन को Meteor Grey और Aurora Green कलर ऑप्शन में पेश किया है। इसकी सेल 19 मई दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू की जाएगी।

Get ready for #motorolaedge30 , World’s Thinnest 5G Smartphone, with India’s 1st Snapdragon 778G+ 5G processor, 144Hz pOLED 10-bit display & more starting ₹25,999* (incl. offer). Sale starts 19th May on @Flipkart , @RelianceDigital & leading retail stores! #FindYourEdge

-6.5-इंच FHD+ OLED डिस्प्ले

-144Hz रिफ्रेश रेट

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-6GB RAM

-50MP मेन बैक कैमरा

-4,020mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

The new #motorolaedge30 comes equipped with Segment-leading 144Hz pOLED 10-bit Display, that gives you a remarkable fluid experience in everything you do! Launching tomorrow on @Flipkart, @RelianceDigital & at leading retail stores. #FindYourEdge

— Motorola India (@motorolaindia) May 11, 2022