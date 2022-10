Motorola Edge 30 Ultra स्मार्टफोन को पिछले महीने भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया था। तब यह फोन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया था। हालांकि, कुछ समय बाद खबर आई थी कि इसका 12GB RAM वेरिएंट पेश किया जा सकता है। अब फाइनली इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मार्केट में दस्तक दे चुका है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो मोटोरोला का यह फोन 200MP कैमरे के साथ आता है। फोन में 125W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। Also Read - Smartphones launched in India this week: 200MP कैमरे वाले Motorola Edge 30 Ultra से लेकर 80W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT Neo 3T तक, इस हफ्ते लॉन्च हुए कई तगड़े स्मार्टफोन्स

जी हां, Motorola Edge 30 Ultra स्मार्टफोन का 12GB RAM वेरिएंट गुपचुप तरीके से Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है। फोन का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट ई-कॉमर्स साइट पर 64,999 रुपये के साथ लिस्ट है।

Also Read - Motorola Edge 30 Ultra और Motorola Edge 30 Fusion भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

हालांकि, साइट पर फिलहाल यह वेरिएंट Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस फोन की सेल लाइव हो जाए।

Motorola Edge 30 Ultra Specifications

-6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले

-144Hz रिफ्रेश रेट

-Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर

-12GB RAM

-200MP का प्राइमरी कैमरा

-60MP सेल्फी कैमरा

-4,610mAh बैटरी

-125W फास्ट चार्जिंग

Motorola Edge 30 Ultra स्मार्टफोन Android 12-बेस्ड My UX skin के साथ काम करता है। इसमें 6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई थी। वहीं, अब इसका 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दस्तक दे चुका है।

फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस कैमरा सेटअप का प्राइमरी कैमरा 200MP का है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 12MP का पोट्रेट सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए यह फोन 60MP कैमरे के साथ आया है।

फोन की बैटरी 4,610mAh की है, जिसके साथ 125W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है। इसका डायमेंशन 161.76×73.5×8.39mm और भार 198.5g है।