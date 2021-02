Motorola Ibiza हो सकता है Moto G40? कम कीमत में 90Hz डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा ये 5G स्मार्टफोन

Motorola इन दिनों अपने अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। मोरोटोरा का यह अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola Ibiza होगा। इस स्मार्टफोन को लेकर कहा जा रहा है कि मोटोरोला का यह स्मार्टफोन भारत में फरवरी महीने में लॉन्च किया जा सकता है। Motorola Ibiza स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इस फोन को लेकर तरह-तरह की जानकारी सामने आ रही हैं। यहां हम आपको इस स्मार्टफोन के बारे में डीटेल में बता रहे हैं। Also Read - Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power जल्द होंगे भारत में लॉन्च! तस्वीर और फीचर्स हुए लीक

Motorola Ibiza स्मार्टफोन को लेकर टिपस्टर मुकुल शर्मा ने कई जानकारी लीक की हैं। मुकुल शर्मा ने मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर ट्वीट में जानकारी दी है कि कंपनी भारत में नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इसकी डिस्प्ले पैनल को लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि इसमें 90Hz वाला डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि Motorola Ibiza को भारत में Moto G40 नाम से लॉन्च किया जा सकता है।

Motorola Ibiza को लेकर आ रही रिपोर्ट की माने तो यह फोन भारत में Moto G40 नाम से लॉन्च किया जा सकता है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी और Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पेश किया जा सकता है। मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले दी जा सकती है, जिसका रेजलूशन HD+ हो सकता है।

[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.

Feel free to retweet.#Motorola

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021