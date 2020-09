Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन Snapdragon 460 और 48MP कैमरा के साथ होगा लॉन्च

मोरोटोला का नया बजट स्मार्टफोन Motorola Moto E7 Plus को कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Lenovo-के स्वामित्व वाली कंपनी Motorola का यह फोन आज लॉन्च होना था। लेकिन कंपनी ने इस फोन के लॉन्च को डिले कर दिया है। Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस और कीमत रिवील हो गई हैं। Also Read - Motorola Moto Razr 5G फ्लिप स्मार्टफोन Snapdragon 765G चिपसेट और बेहतर डिजाइन के साथ हुआ लॉन्च

Motorola Moto E7 Plus : Details

मोटोरोला का अपकमिंग Moto E7 Plus स्मार्टफोन को कंपनी 6.5-इंच की LCD डिस्प्ले के साथ पेश कर सकती है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले का रेज्यूलेशन 1600 x 720 पिक्सल है। इस फोन में सेल्फी कैमरा के लिए वाटरड्रॉप स्टायल नॉच दी जाएगी। Also Read - 6GB RAM, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा वाले Motorola One Fusion+ को आज 12 बजे Flipkart से Rs 1945 EMI में खरीदें

Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन मिडरेंज का बजट डिवाइस है। इस स्मार्टफोन को कंपनी क्वालकॉम के Snapdragon 460 चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है। जर्मन पब्लिकेशन Winfuture, की रिपोर्ट के मुताबिक Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन की स्टोरेज MicroSD कार्ड के जरिए बढ़ाई जा सकती है। Also Read - लॉन्चिंग से पहले सामने आईं Motorola Razr 5G स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, जानें क्या हैं खूबियां

Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन के बैक में कंपनी ने ड्यूल कैमरा सेटअप दिया है। इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन का सेकेंडरी रियर कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस कैमरा सेटअप के साथ कंपनी ने LED फ्लैश भी दिया है। Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन के फ्रंट में कंपनी ने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Moto E7 Plus स्मार्टफोन में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है। इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी फास्ट चार्ज ऑफर नहीं कर रही है। Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन के साथ कंपनी स्टेंडर्ड 10W का चार्जर ऑफर कर रही है। इस फोन में कंपनी ने MicroUSB पोर्ट दिया है।

Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन को कंपनी ने Dual SIM सपोर्ट के साथ पेश किया है। इसके साथ ही इस फोन में कंपनी ने ऑडियो जैक भी दिया है। Moto E7 Plus स्मार्टफोन Android 10 पर बेस्ड Motorola के My UX इंटरफेस पर रन करेगा।