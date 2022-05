Motorola Moto G71s को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Moto G71 का अपग्रेड वर्जन है। खासियतों की बात करें, तो इस फोन में Moto G71s में आपको 120Hz डिस्प्ले, Snapdragon 695 प्रोसेसर, 8GB RAM और 5,000mAh की बैटरी मिलती है। Also Read - 5 Phone Launched in this Week: 16GB RAM, 1TB स्टोरेज, 64MP कैमरा, 144Hz रिफ्रेश रेट और अंडर डिस्प्ले कैमरा से लैस

Moto G71s Price

कीमत की बात करें, तो Moto G71s का दाम CNY 1,699 (19,500 रुपये) से शुरू होता है, जिसमें फोन का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। इस स्मार्टफोन में व्हाइट और ब्लू कलर ऑप्शन आते हैं। Also Read - Motorola Edge 30 Top 5 Alternatives: iQOO Z6 Pro से लेकर OnePlus Nord CE 2 तक, ये हैं Moto Edge 30 के बेहतर विकल्प

Moto G71s Specifications

-Android 12

-6.6 इंच का FHD+ डिस्प्ले

-Snapdragon 695 प्रोसेसर

-50MP प्राइमरी कैमरा

-16MP का सेल्फी कैमरा

-5,000mAh

-33W फास्ट चार्जिंग Also Read - 144Hz डिस्प्ले के साथ Motorola Edge 30 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

यह फोन Android 12 बेस्ड My UX 3.0 पर काम करता है। इसमें 6.6 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले में DCI-P3 व DC dimming जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस फोन में 50,00,000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है।

शानदार ऑडियो के लिए इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ Adreno 619 GPU दिया गया है। साथ ही इसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इस कैमरे में OIS सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, सेटअप में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। Moto G71s की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Motorola Edge 30 हाल ही में हुआ है लॉन्च

भारत में हाल ही में Motorola Edge 30 लॉन्च हुआ है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, Qualcomm’s Snapdragon 778G Plus 5G प्रोसेसर, 6GB RAM और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। खास बात यह है कि यह इस फोन को Android 13 और 14 अपडेट भी प्राप्त होगा।