Motorola ने फाइनली Moto G72 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। बता दें, यह फोन पिछले काफी महीनों से खबरों में बना हुआ था, अब आखिरकार कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। लॉन्च डेट के अलावा कंपनी ने इस फोन के कुछ प्रमुख फीचर्स की जानकारी भी पब्लिक कर दी है और यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह फोन खरीद के लिए Flipkart पर लिस्ट होगा। कुछ समय पहले इस फोन को BIS सर्टिफिकेशन साइट पर भी स्पॉट किया गया था। आइए जानते हैं कब लॉन्च होगा मोटोरोला का यह अपकमिंग फोन। Also Read - Moto E22, Moto E22i ग्लोबली हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Motorola India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Moto G72 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट रिवील की है। यह फोन भारत में 3 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस फोन में 108MP का अल्ट्रा-पिक्सल कैमरा दिया जाएगा। साथ ही इसमें pOLED डिस्प्ले मिलेगा। Also Read - Moto E22 की लॉन्च डेट हुई लीक, मिल सकती है 5000mAh की बैटरी और दमदार प्रोसेसर

Get ready to experience India’s first in segment Billion Colour 10-bit 120Hz pOLED Display & a stunning 108MP ultra pixel camera with #motog72. Coming soon on 3rd October at @flipkart. Stay tuned to know more!

— Motorola India (@motorolaindia) September 28, 2022