Moto G9 Plus के लॉन्चिंग से पहले स्पेसिफिकेशंस हुई लीक, Snapdragon 730 चिपसेट के साथ होगा लॉन्च

मोटोरोला के अपकमिंग Moto G9 Plus स्मार्टफोन को Google Play Console पर स्पॉट किया गया है। गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग पर मोटोरोला के इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस सामने आई हैं। रिपोर्ट की माने तो Google Play Console की लिस्टिंग में Moto G9 Plus स्मार्टफोन Snapdragon 730 SoC के साथ स्पॉट किया गया है।

इसके साथ ही Moto G9 Plus स्मार्टफोन को हाल में ही मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर Orange की Slovensko की वेबसाइट में पंच होल कटआउट के साथ लिस्ट किया गया है। यहां हम आपको Moto G9 Plus स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं।

Moto G9 Plus price (expected)

मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर Orange की वेबसाइट में इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के साथ कीमत भी लीक हुई है। Moto G9 Plus स्मार्टफोन को ऑरेंज की वेबसाइट में 235 यूरो (करीब 20,300 रुपये) की कीमत में लिस्ट किया गया है। यह कीमत इसके 4GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। मोटोरोला ने भारत में Moto G9 स्मार्टफोन को अगस्त महीने में 11,499 रुपये में लॉन्च किया है। फिलहाल Moto G9 Plus स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कंपनी ने ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है।

Moto G9 Plus specifications (expected)

Moto G9 Plus स्मार्टफोन को गूगल प्ले कंसोल पर सबसे पहले PriceBaba ने स्पॉट किया है। Google Play Console लिस्टिंग में Moto G9 Plus स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के साथ फोन की इमेज भी देखने को मिली है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 4GB RAM और Snapdragon 730 SoC के साथ पेश किया जा सकता है। मोटोरोला का यह फोन Adreno 618 GPU के साथ आएगा।

Moto G9 Plus स्मार्टफोन की डिस्प्ले का रेज्यूलेशन 1,080×2,400 पिक्सल है। यह स्मार्टफोन Android 10 पर रन करेगा। Moto G9 Plus स्मार्टफोन के फ्रंट इमेज से पता चलता है कि इस फोन में कंपनी ने सेल्फी के डिस्प्ले में पंच होल कटआउट दिया है। Moto G9 Plus स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्केनर दिया है।

Moto G9 Plus स्मार्टफोन में 6.8-इंच की full-HD+ डिस्प्ले दी है। इस स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल क्वार्ड कैमरा सेटअप दिया है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 128GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, VoLTE, और ड्यूल SIM (नैनो) के साथ पेश किया जा सकता है।