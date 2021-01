Motorola ने लॉन्च किया सस्ता 5G स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोला ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Motorola One 5G Ace अनाउंस कर दिया है। कंपनी ने फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च डेट का ऐलान इस हफ्ते कर चुकी है। यह एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन है, जो बहुत हद तक भारतीय बाजार में लॉन्च से प्रेरित नजर आता है, फोन के स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन एक जैसे हैं। स्मार्टफोन में एक पंच होल डिस्प्ले, स्कॉयर शेप्ड रियर कैमरा मॉड्यूल और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मुख्य स्पेक्स की बात करें तो में चिपसेट, 6GB की , 5000mAh की बैटरी आदि मिलते हैं। Also Read - Vivo Y51A price in india: 5000mAh बैटरी वाला Vivo Y51A भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Motorola One 5G Ace Price

मोटो यह स्मार्टफोन अमेरिकी बाजार में 399.99 डॉलर (लगभग 29, रुपये) की कीमत पर उपलब्ध है। यह कीमत Motorola One 5G Ace के और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। यह डिवाइस अमेरिकी बाजार में 13 जनवरी से फॉरेस्ट सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा।

स्पेसिफिकेशन्स

Motorola One 5G Ace स्मार्टफोन 6.7inch की FHD+ LTPS डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका आश्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्मार्टफोन में Qualcomm 5G चिपसेट दिया गया है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 ओएस पर रन करता है और इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि फोन के बॉक्स में हमें 10W का एक चार्जर मिलता है। हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मुख्य लेंस 48MP का है। इसके अतिरिक्त फोन में 8MP का wide-angle लेंस और एक 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। One 5G Ace स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ 5.1 और का सपोर्ट दिया गया है।