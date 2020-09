Motorola One 5G स्मार्टफोन Snapdragon 765G, 48MP क्वार्ड कैमरा सेटअप और 5000mAh के साथ हुआ लॉन्च

मोटोरोला ने अमेरिका में अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन Motorola One 5G को लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप, ड्यूल सेल्फी कैमरा, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और ओक्टा कोर चिपसेट के साथ पेश किया गया है। Also Read - 64MP कैमरे और 5,000mAh बैटरी वाले Motorola One Fusion+ की सेल आज

Motorola One 5G स्मार्टफोन को अमेरिका में सिंगल रैम और स्टेरेज के साथ पेश किया है। दिलचस्प यह है कि मोटोरोला का यह स्मार्टफोन सिंगल कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। मोटोरोला का दावा है कि यह स्मार्टफोन सिंगल चार्ज पर दो दिन का बैकअप देता है। Also Read - Motorola One Fusion Plus 6GB रैम, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा के साथ कल दोपहर 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा

Motorola One 5G : Price

Motorola One 5G स्मार्टफोन को सिंगल 4GB + 128GB मॉडल के साथ पेश किया गया है। Motorola ने फिलहाल इस स्मार्टफोन की कीमत शेयर नहीं की है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 500 डॉलर (करीब 36,600 रुपये) से कम की कीमत में पेश किया जा सकता है। Oxford Blue (ब्लू) कलर सिंगल कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन दूसरे देशों में कब लॉन्च किया जाएगा फिलहाल इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। Also Read - Moto G9 स्मार्टफोन 48 MP ट्रिपल रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ 11,499 रुपये में हुआ लॉन्च

Motorola One 5G : Specifications

Motorola One 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने 6.7-इंच की फुल HD+ (1,080×2,520 pixels) डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz और आस्पेक्ट रेश्यो 21:9 है। मोटोरोला के इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले HDR10 सर्टिफाइड है। Motorola One 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने Snapdragon 765G SoC के साथ 4GB RAM के साथ पेश किया है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित My UX पर रन करता है।

मोटोरोला का यह स्मार्टफोन क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। इस फोन का प्राइमेरी कैमरा 48-मेगापिक्सल का है। इस फोन का सेकेंडरी कैमरा 8-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ ही अन्य दो कैमरा सेंसर 5-मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। Motorola One 5G स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें प्राइमेरी कैमरा 16-मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा 8-मेगापिक्सल का है।

Motorola One 5G स्मार्टफोन को 128GB स्टोरेज के साथ पेश किया है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 5G, 4G, ड्यूल-बैंड Wi-Fi, NFC, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, a 3.5mm हेडफोन जैक और USB Type-C पोर्ट के साथ पेश किया है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है जो कि15W TurboPower फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है।