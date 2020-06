Motorola One Fusion+ फोन Snapdragon 730 के साथ 16 जून को Flipkart पर होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

Motorola (मोटोरोला) भारतीय मार्केट में Motorola One Fusion+ को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। अब यह डिवाइस Flipkart पर भी स्पॉट हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस स्मार्टफोन को भारत में 16 जून 2020 को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले 5 धांसू स्मार्टफोन: Samsung, xiaomi और मोटोरोला ये हैं ऑप्शन



इस फोन को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने इस फोन को पिछले हफ्ते यूरोप मार्केट में लॉन्च किया था। कंपनी ने इससे पहले भारतीय मार्केट में Edge+ और Moto G8 Power Lite को लॉन्च किया था।

Motorola One Fusion+ को भारत में 16 जून को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के इस स्मार्टफोन की टक्कर मार्केट में Poco X2 होगी। फोन में 16मेगापिक्सल मोटराइज्ड पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। यूरोप में इस फोन को €299 की कीमत में पेश किया गया है। भारतीय रुपये में यह कीमत 25 हजार रुपये होते हैं।

Get the power of infinite battery with #TheUltimateOne. The 5000 mAh battery on the all-new Motorola One Fusion+ keeps you going strong for days! Unveiling on 16th June on @Flipkart. https://t.co/SCmNtZDoSC pic.twitter.com/opTJD4WGYn

— Motorola India (@motorolaindia) June 15, 2020