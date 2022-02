Moto X4 स्मार्टफोन 13 नवंबर को होगा लॉन्च, कंपनी ने भेजा मीडिया इनवाइट

मोटोरोला ने इस साल बर्लिन में आयोजित IFA 2017 इवेंट में Moto X4 को पेश किया था। वहीं अब कंपनी ने इसे भारत में लॉन्च करने की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी द्वारा 13 नवंबर को एक इवेंट का आयोजन करने जा रही है जिसके लिए कंपनी ने मीडिया इनवाइट भेजने शुरू कर दिए हैं। भेजे गए इनवाइट में X4 के साथ #ExperiencePerfection भी लिखा हुआ है। यह स्मार्टफोन यूएस में 399 Euros यानि लगभग 30,000 रुपए है। Also Read - Mobile Bonanza Sale: फ्लिपकार्ट में मोटोरोला के इस फोन पर मिल रहा 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट

Moto X4 में खास फीचर्स के तौर पर गूगल असिस्टेंट और अमेजन अलेक्सा सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन Moto Key के साथ उपलब्ध होगा जो कि एक साथ 4 अलग-अलग डिवाइसों के लिए पासवर्ड और ब्लूटूथ समर्थन के साथ एक इनबिल्ट एप का कार्य करता है। यह स्मार्टफोन आईपी68 ​सर्टिफाइड है जो कि इसे पानी व धूल मिट्टी अवरोधक बनाता है। Moto X4 के डिजाइन की बात करें तो यह एल्यूमिनियम फ्रेम और 3डी रियर के साथ निर्मित है। फोन क फ्रंट व बैक पैनल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कोटेड है। इसे भी देखें: शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite पहली बार 8 नवंबर को सेल के लिए होंगे उपलब्ध

Moto X4 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Moto X4 में 5.2-इंच की FHD डिसप्ले दी गई है जिसका स्क्रीन रेजल्यूशन 1080×1920 पिक्सल है और गोरिला ग्लास से कोटेड है। यह स्मार्टफोन IP68 सर्टिफिकेशन के साथ पेश किया गया है। जो कि इसे धूल मिट्टी व पानी अवरोधक बनाता है। इसमें पावर बैकअप के लिए 3,000mAh की बैटरी दी गई है, जो आपको मोटोरोला की टर्बो चार्ज सपोर्ट के साथ मिल रही है इससे आप अपने फोन को बड़ी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही फोन में एक USB Type CTM Port चार्जिंग के लिए और एक 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल रहा है।

फोन में आपको एक 2.2GHz का ओक्टा-कोर प्रोसेसर मिल रहा है जो आपको एड्रेनो 508 GPU के साथ मिल रहा है। Moto X4 स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जिसे आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से 2TB तक बढ़ा सकते हैं। फोन में 4G LTE सपोर्ट भी मौजूद है और इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में एंड्राइड 7.1 नौगट का सपोर्ट दिया गया है।

