व्हाट्सएप के इस नए फीचर से ये काम कर पाएंगे यूजर्स

लोकप्रिय मैसेजिंद एप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए समय-समय पर नए फीचर्स एड करता रहता है। इसी तरह के एक फीचर वीडियो कॉलिंग को कंपनी ने पिछले साल नवंबर में पेश किया था। जिसके बाद यूजर्स वॉयस कॉल के साथ-साथ वीडियो कॉल करने भी आसानी से करने लगे। वहीं, अब सामने आ रही जानकारी के अनुसार जल्द ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नए फीचर को लाने वाला है, जिसके बाद यूजर्स आसानी से वॉयस कॉल में बात करते समय अचानक वीडियो कॉल में स्विच कर पाएंगे।

पॉपुलर @WABetaInfo के अनुसार यह अभी Beta वर्जन में है और इसे नए एंड्राइड अपडेट के साथ पेश किया जाएगा। व्हाट्सए एक नए बटन को पेश करेगी। जिसकी मदद से यूजर्स वॉयस कॉल में बात करते समय वीडियो कॉल में स्विच कर पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को वॉयस कॉल को काटने की जरुरत नहीं होगी।

इस फीचर को व्हाट्सएप Beta एंड्राइड 2.17.163 वर्जन पर देखा गया है। नीचे ट्विट में आप देख सकते हैं कि कैसे वॉयस कॉल के दौरान आसानी से वीडियो कॉल में शिप्ट हुआ जा सकता है।

WhatsApp for Android: this is the hidden switch to video call request UI! [AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/hgzKyIO6yX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 16, 2017