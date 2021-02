4000mAh बैटरी वाला Nokia 1.4 स्मार्टफोन लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Nokia 1.4 launched: Global ने एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसे Nokia 1.4 नाम से बाजार में उतारा गया है। यह पिछले साल लॉन्च हुए का अपग्रेडेड मॉडल है। Nokia 1.3 में सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जबकि Nokia 1.4 में डुअल रियर कैमरा मिलता है। इस नए फोन में 4000mAh की बैटरी और बड़ी स्क्रीन जैसी खूबियां भी हैं। आइए आपको Nokia 1.4 की कीमत और खूबियों के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Nokia 3.4 बजट स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, 4000mAh बैटरी समेत होंगे ये फीचर्स

Nokia 1.4 price

Nokia 1.4 की शुरुआती कीमत 99 डॉलर (करीब 7,200 रुपये) है। यह दाम फोन के 1GB और 16GB स्टोरेज वाले मॉडल का है। Nokia 1.4 को 2GB+ और 3GB+64GB वाले वेरियंट में भी पेश किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन वेरियंट्स की कीमत का खुलासा नहीं किया है। फोन तीन कलर ऑप्शन में आया है। ग्लोबल मार्केट में इसकी बिक्री आज, यानी 3 फरवरी से शुरू हो गई है। भारतीय बाजार में Nokia 1.4 की लॉन्चिंग को लेकर अभी कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है।

Nokia 1.4 की खूबियां

Nokia 1.4 स्मार्टफोन (Go edition) पर काम करता है। कुछ समय बाद इसे (Go edition) में अपग्रेड किया जा सकेगा। फोन में 6.51 इंच + डिस्प्ले दिया गया है। इसमें प्रोसेसर के साथ 3GB RAM और 64GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेंगे। इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है।

Nokia 1.4 के रियर में दो कैमरे मिलते हैं। इनमें 8 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

नोकिया के इस सस्ते स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी स्टैंडर्ड 5W चार्जिंग सपोर्ट करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन के पीछे की तरफ दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Nokia 1.4 में , 802.11 b/g/n, ब्लूटूथ v4.2, / A-GPS, FM रेडियो, माइक्रो- और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स मिलते हैं।