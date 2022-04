Nokia ने आज 26 अप्रैल को भारत में कुल मिलाकर अपने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनमें दो स्मार्टफोन Nokia G21 व Nokia C01 Plus और दो फीचर फोन Nokia 105 व Nokia 105 Plus के साथ दो ऑडियो प्रोडक्ट Nokia Comfort Earbuds और Nokia Go Earbuds+ शामिल हैं। Also Read - 5G के जमाने में नोकिया ने चुपके से लॉन्च किया Nokia 105 2G फीचर फोन, जानें क्या है खास?

Nokia 105 and Nokia 105 Plus Price

भारत में Nokia 105 की कीमत 1,299 रुपये तय की गई है, जबकि Nokia 105 Plus को आप 1,399 रुपये में खरीद सकते हैं। ऑडियो प्रोडक्ट्स की बात करें, तो Nokia Comfort Earbuds की कीमत 2,799 रुपये है। इसके अलावा, Nokia Go Earbuds+ की कीमत 1,999 रुपये है। फिलहाल इन प्रोडक्ट्स की सेल डेट को कंफर्म नहीं किया गया है।

The all-star in a brand new avatar. The #Nokia105 is available for just ₹1,299 and is available across all leading stores, E-comm sites & Nokia website #NokiaDevices #GotYourBack #LaunchEvent pic.twitter.com/LLvVJrubKz — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) April 26, 2022



Nokia 105 फोन में Charcoal और Blue कलर ऑप्शन मिलता है। Nokia 105 Plus में Charcoal और Red कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, ईयरबड्स ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं।

The superstar of all feature phones, the #Nokia105Plus is available for just ₹1,399. Get auto-call recording, great battery life, and MP3 music player on this feature phone. #NokiaDevices #GotYourBack #LaunchEvent pic.twitter.com/GhfViD6nEC — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) April 26, 2022

Nokia 105 and Nokia 105 Plus Specifications

नोकिया 105 फीचर फोन S30+ सिस्टम पर रन करता है और इसमें 1.77 इंच का QQVGA डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 4 एमबी रैम और 4 एमबी स्टोरेज दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी ने नोकिया 105 में Micro USB (USB 1.1) पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक दिया है। फोन में वायरलेस एफएम रेडियो सपोर्ट भी आता है। फोन में 800 mAh रिमूवेबल बैटरी दी गई है। सिंगल चार्ज पर फोन 18 दिन तक का स्टैंडबाय बैकअप देता है। इसके प्लस वेरिएंट में भी बिल्कुल यही स्पेसिफिकेशन मिलते है, बस अंतर कॉल रिकॉर्डिंग और mp3 प्लेयर का है।

Nokia Comfort Earbuds and Nokia Go Earbuds+ Specifications

Comfort Earbuds ईयरबड्स 10mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इसमें IPX5 रेटिंग मिलती है। चार्जिंग केस के साथ यह ईयरबड्स 29 घंटे तक की यूसेज देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.1 सपोर्ट मिलता है। वहीं, दूसरी ओर Nokia Go Earbuds+ की बात करें, तो इसमें 13mm ड्राइवर्स मिलते हैं। यह ईयरबड्स सिंगल चार्ज पर 26 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। यह बड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं।