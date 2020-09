Nokia 2.1 स्मार्टफोन को Android 10 (Go edition) का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। नोकिया का लाइसेंस रखने वाली HMD Global ने जानकारी दी है कि Nokia 2.1 स्मार्टफोन के लिए अपडेट चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। भारत उन देशों में से एक है, जहां इस स्मार्टफोन को सबसे पहले अपडेट मिल रहा है। Also Read - Nokia 5.3 फोन 5 कैमरा, 6GB रैम, 4000mAh बैटरी के साथ Amazon, Nokia वेबसाइट पर सेल के लिए आया

पहले फेज में बांग्लादेश, म्यांमार, फिलिपीन्स, श्रीलंका और थाईलैंड के यूजर्स को भी भारत के साथ अपडेट मिलेगा। नए अपडेट में नोकिया यूजर्स को डार्क थीम, स्मार्ट रिप्लाई और ज्यादा प्राइवेसी कंट्रोल सेटिंग मिलेगी। बता दें कि Android 10 (Go edition) सामान्य एंड्रॉयड 10 का टोनडाउन वर्जन है, जो गूगल के लाइट एप्स के साथ आता है। Also Read - लॉन्च से पहले Nokia 3.4 ‘Dr Strange’ का डिजाइन और फुल स्पेसिफिकेशन हुए लीक

HMD Global ने Nokia community forum पर नोकिया 2.1 यूजर्स के लिए Android 10 (Go edition) अपडेट जारी करने की जानकारी दी है। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, म्यांमार, कम्बोडिया, लाओस, नेपाल, फिलिपीन्स, श्रीलंका और थाईलैंड के यूजर्स को भी पहले फेज में अपडेट मिल रहा है। नोकिया का कहना है कि जारी किए गए मार्केट में 10 फीसदी यूजर्स को अपडेट मिलना शुरू हो गया है। 50 फीसदी यूजर्स को 5 सितंबर से अपडेट मिलने लगेगा और सभी यूजर्स को 7 सितंबर तक अपडेट मिलने लगेगा। Also Read - Nokia 5.3 Vs Nokia C3: कीमत के हिसाब से किसमें है बेहतर फीचर्स?

बता दें कि गूगल ने Android 10 (Go edition) को एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन किया है, जिसमें स्टैंडर्ड एंड्रॉयड 10 का टोनडाउन वर्जन है। इसमें गूगल एप्स के लाइट वर्जन जैसे- Google Go, Gallery Go, Camera Go, Assistant Go आदि मिलते हैं। नए अपडेट के साथ यूजर्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स का ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। यूजर्स को हर बार इस बात की जानकारी दी जाएगी, जब कोई एप लोकेशन एक्सेस करेगा।

Nokia 2.1 स्पेसिफिकेशन्स

नोकिया 2.1 में 5.5-इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो 720p रिजॉल्यूशन और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। स्मार्टफोन polycarbonate बैक के साथ आता है जो कि इसे प्रीमियम लुक देता है। Nokia 2.1 दूसरा एंड्रॉइड Oreo (Go एडिशन) स्मार्टफोन है जो कि कंपनी की ओर से पेश किया गया था। यह डिवाइस Blue/Copper, Blue/Silver और Gray/Silver कलर ऑप्शन में मिलेगा। फोन में 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज मिलता है। यह डिवाइस 4000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।