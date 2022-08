Nokia 2660 Flip 4G फीचर फोन भारत में लॉन्च हो गया है। इस फोन को पिछले महीने यूरोपीय बाजार में पेश किया गया था। नोकिया का यह फीचर फोन 4G नेटवर्क सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डुअल डिस्प्ले, 32GB तक स्टोरेज सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। नोकिया ने इस फोन के साथ यूरोपीय बाजार में Nokia 8210 4G और Nokia 5710 फीचर फोन भी पेश किए थे। जिनमें Nokia 8210 4G फोन पहले ही भारत में लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी कीमत 3,999 रुपये है। 2010 के दशक में नोकिया ने पहले भी कई फ्लिप फोन लॉन्च किए थे। यह नोकिया का लेटेस्ट फ्लिप फोन है, जिसमें दो डिस्प्ले मिलते हैं। भारत में अगस्त की शुरुआत में लॉन्च हुए Nokia 8210 4G की कीमत 3,999 रुपये है। इसमें 3.7 इंच का QVGA डिस्प्ले, Unisoc T107 प्रोसेसर, 1450mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read - Nokia G400 5G बजट स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जाने कीमत और फीचर्स

Nokia 2660 Flip 4G फोन में 2.8 इंच का मेन डिस्प्ले मिलता है, जो QVGA रेजलूशन को सपोर्ट करता है। वहीं, इसका सेकेंडरी यानी फ्लिप के ऊपरी भाग वाले डिस्प्ले की साइज 1.77 इंच है। इसका सेकेंडरी डिस्प्ले भी QVGA रेजलूशन को सपोर्ट करता है। नोकिया का यह 4G फीचर फोन Unisoc T107 प्रोसेसर पर काम करता है। इस मल्टीमीडिया फोन में नोकिया का S30+​ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। फोन में Gameloft के प्रीलोडेड गेम्स मिलेंगे, जिनमें Snake, Tetris, Arrow Master, Air Strike आदि शामिल हैं। इसके अलावा फोन में म्यूजिक और सोशल मीडिया ऐप्स भी प्री-इंस्टॉल्ड हैं। Also Read - Nokia 110 2022 भारत में लॉन्च, कीमत है 2000 रुपये से कम

Old is gold and so is the retro fold. Also Read - Nokia 8210 4G भारत में लॉन्च, 4 हजार रुपये से भी कम में मिलेंगे ये सभी फीचर्स

Go flipping with the all new Nokia 2660 Flip, coming your way tomorrow.#ClassicsCalling #Nokia2660Flip #LoveTrustKeep pic.twitter.com/80O67dOVBu

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) August 29, 2022