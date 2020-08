लॉन्च से पहले Nokia 3.4 ‘Dr Strange’ का डिजाइन और फुल स्पेसिफिकेशन हुए लीक

HMD Global ने पिछले दिनों ही भारत में अपने Nokia 5.3 और Nokia C3 को लॉन्च किया है। इन दो मिड बजट रेंज के डिवाइसेज को लॉन्च करने के बाद कंपनी जल्द ही Nokia 3.4 को लॉन्च करने वाली है। ये कंपनी के इस साल लॉन्च हुए Nokia 3.3 का अगला मॉडल होगा।Nokia 3.4 को कोड नेम ‘Dr Strange’ के नाम से स्पॉट किया गया है। इस डिवाइस के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आ गए हैं। Also Read - Nokia 5.3 Vs Nokia C3: कीमत के हिसाब से किसमें है बेहतर फीचर्स?

Nokia 3.4 के साथ ही कंपनी Nokia 2.4 और Nokia 7.3 स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च कर सकती है। इन तीनों डिवाइसेज को अगले महीने बर्लिन में आयोजित होने वाले IFA 2020 कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया जा सकता है। इस इवेंट से कुछ दिन पहले ही Nokia 3.4 के की स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन ऑनलाइन लीक हुए हैं।

An unspecified person just asked me if I can install retail OS into Nokia “DoctorStrange”, and I was surprised.

This phone has punch-hole screen, and the back cover design is similar to C5 Endi. For safety reason, actual pictures of this phone can't be released.

— Hikari Calyx (@Hikari_Calyx) August 28, 2020